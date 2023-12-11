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NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 5

Christian Pierre-Louis
Christian Pierre-Louis
Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

Christian Pierre-Louis

6 foot 2 Fr.

Roselle Catholic

NJ Hoops #20 Class of 2023

St. Rose

Notched 21 points, 4 rebounds and 2 steals while shooting 63%

NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 4 12/4/23

NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ Week 3 2023-24 11/27/23

NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ 2023-24 Week 2

NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ 2023-24, Week 1 11/13/23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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