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NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 13

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

In order to recognize and give some publicity to the talented players in and from the state, NJHoops.com will once again this season select College Players of the Week. For years we selected Players of the Month for the Newsletter and for a few years after that we selected Players of the Month on NJHoops.com. For the eighth consecutive year we have decided to celebrate the NJ stars four times as often.

The NJHoops.com College Players of the week are for games from Monday January 30 through Sunday February 5.

NJHOOPS.COM D-2 COLLEGE PLAYER OF THE WEEK FROM NJ WEEK 13 2022-23    

Xavier Wilson
Xavier Wilson

Xavier Wilson

6 foot 7 Grad

Dwight Englewood

finished HS at Stepinac

Hotchkiss Prep

NJ Hoops #1 out of state postgrad Class of 2019

Central Connecticut State

Lemoyne

averaged 21 ppg, 5.5 rpg, 2.5 apg while converting 68%, 60% and 83%


NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 11

NJHoops.com D-2 COllege Player of the Week from NJ 2022-23 Week 10

NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 9

NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 8

NJHoops.com D-2 College Player of the Week from NJ 2022-23 Week 7

NJHoops.com D-2 Player of the Week from NJ 2022-23 Week 6

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week 2022-23 Week 5

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week 2022-23 Week 5

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week, Week 3 2022-23

NJHoops.com NJ D-2 College Player of the Week, Week 1 2022-23

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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