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NJHoops.com College Transfers 2023 (Summary)

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The transfer activity at the D-1 and D-2 level is busier than ever, partially because the NCAA granted every player an extra year due to the pandemic.

A look at the NJ Hoopers in D-1 and D-2 who are looking to transfer.

DIVISION 1

Denver Anglin
Denver Anglin

NJ Hoops College Transfers at Out of State Schools (Updated 3/15/23 with 8)

NJ Hoops College Transfers from NJ D-1 Schools (Updated 3/15/23 with 3)

NJ Hoops College Transfers to NJ D-1 Schools

DIVISION 2

NJ Hoops College Transfers at Out of State Schools (Updated 3/15/23 with 8)

NJ Hoops College Transfers from NJ D-2 Schools (Updated 3/15/23 with 3)

NJ Hoops College Transfers to NJ D-2 Schools

NJ Hoops College Transfers 2022

NJ Hoops College Transfers 2021

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 27 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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