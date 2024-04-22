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NJHoops.com Class of 2024 NJ Non NJAC D-3 College Commitments
Jay Gomes
•
NJHoops
Publisher
The senior year for the Class of 2024 is complete. A number of them are finalizing their college decisions.
This list will be updated often as new commitments are announced. This list does not include postgrads
The NJ Hooper Class of 2024 NJ Non NJAC D-3 Commitments
Francis Denvir
5 foot 10
Delaware Valley
FDU Florham
Denvir makes college pick - 2/13/24
Ben Kipnis
6 foot 3
Holmdel
Drew
Kipnis makes early college pick 8/7/23
Benn Manns
6 foot 4
Cherry Hill West
Drew
Manns makes college pick
Gino Romano
6 foot
Seton Hall Prep
FDU Florham
Romano makes college pick 4/5/24
NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches
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