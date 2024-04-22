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NJHoops.com Class of 2024 NJ Non NJAC D-3 College Commitments

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The senior year for the Class of 2024 is complete. A number of them are finalizing their college decisions.

This list will be updated often as new commitments are announced. This list does not include postgrads

The NJ Hooper Class of 2024 NJ Non NJAC D-3 Commitments

Francis Denvir
Francis Denvir
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Francis Denvir

5 foot 10

Delaware Valley

FDU Florham

Denvir makes college pick - 2/13/24

Ben Kipnis
Ben Kipnis

Ben Kipnis

6 foot 3

Holmdel

Drew

Kipnis makes early college pick 8/7/23

Jason Larned
Jason Larned

Jason Larned

6 foot 3

Manasquan

Drew

Larned makes college pick - 2/25/24

Benn Manns
Benn Manns

Benn Manns

6 foot 4

Cherry Hill West

Drew

Manns makes college pick

Gino Romano
Gino Romano

Gino Romano

6 foot

Seton Hall Prep

FDU Florham

Romano makes college pick 4/5/24

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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