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NJHoops.com Class of 2024 Commitments to an Out of State Postgrad Season

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The senior year for the Class of 2024 is complete. A number of them are finalizing their college decisions.

This list will be updated often as new commitments are announced. This list does not include postgrads

The NJ Hoopers Class of 2024 committed to head out of state for a postgrad season

Tesneem Ajeigbe
Tesneem Ajeigbe
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Tesneem Ajeigbe

6 foot 8

Science

Darrow School Prep

Chris Cervino
Chris Cervino

Chris Cervino

6 foot

Ramapo

Moravian Prep

Luke Gaccione
Luke Gaccione

Luke Gaccione

5 foot 10

St. Mary's Rutherford

Cheshire Prep

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