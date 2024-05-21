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NJHoops.com Class of 2024 Commitments to an Out of State Postgrad Season
Jay Gomes
•
NJHoops
Publisher
The senior year for the Class of 2024 is complete. A number of them are finalizing their college decisions.
This list will be updated often as new commitments are announced. This list does not include postgrads
The NJ Hoopers Class of 2024 committed to head out of state for a postgrad season
Tesneem Ajeigbe
6 foot 8
Science
Darrow School Prep
Chris Cervino
6 foot
Ramapo
Moravian Prep
Luke Gaccione
5 foot 10
St. Mary's Rutherford
Cheshire Prep
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