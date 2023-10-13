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NJHoops.com Class of 2024 College Commitments

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The senior year for the Class of 2024 has begun. A number of them have already made their college decisions.

This list will be updated often as new commitments are announced. This list does not include postgrads

The NJ Hooper Class of 2024 College Commitments

St. John's bpound Jaiden Glover
St. John's bpound Jaiden Glover

NJHoops.com Class of 2024 D-1 College Commitments

NJHoops.com Class of 2024 D-3 College Commitments

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 29 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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