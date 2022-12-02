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NJHoops.com Class of 2023 D-3 College Commitments

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The senior year for the Class of 2023 is upon us. A few of them have already made D-3 college decisions.

This list will be updated often as new commitments are announced. This list does not include postgrads

The NJ Hooper Class of 2023 D-3 Commitments.

Robert Eaves
Robert Eaves

Robert Eaves

6 foot 5

Hightstown

Eaves makes college pick - 10/26/22

Colin Haluska
Colin Haluska

Colin Haluska

6 foot 4

Matawan

Muhlenberg

Haluska makes college pick - 10/27/22

Hamspton Sanders
Hamspton Sanders

Hamspton Sanders

6 foot

Lawrenceville

NYU

Sanders makes college pick - 10/25/22

Nick Valentino
Nick Valentino

Nick Valentino

6 foot 1

Red Bank

Kenyon

Valentino makes college pick - 10/30/22

Thomas Woods
Thomas Woods

Thomas Woods

6 foot 3

Johnson Regional

FDU Florham

Woods makes college pick - 12/2/22

NJHoops.com Class of 2023 D-1 College Commitments

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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