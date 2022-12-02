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NJHoops.com Class of 2023 College Commitments

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

The senior year for the Class of 2023 has not yet started and a few of them have already made college decisions.

This list will be updated often as new commitments are announced.

The NJ Hooper Class of 2023 College Commitments

North Carolina bound Simeon Wilcher
North Carolina bound Simeon Wilcher
NJHoops.com Class of 2023 College Commitments
Level # of NJ Hoopers committed

D-1 College Commitments

17

D-2 College Commitments

2

D-3 College Commitments

5

NJ Postgrads/5th year senior Commitments

7

Out of state Postgrads/5th year senior Commitments

4

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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