PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Morales finds next college home
Jay Gomes
•
NJHoops
Publisher
6 foot 4 Rutgers sophomore walk-on Jacob Morales has found his next college home.Morales is staying in state, going from walking on a Rutgers to playing in the tough New Jersey Athletic Conference ...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NzEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25qaG9vcHMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL21vcmFsZXMtZmluZHMtbmV4dC1jb2xsZWdlLWhvbWUiLAogICAg
Y3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBj
c19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwog
IChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxl
bWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRh
Z05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxv
YWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFs
d2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBz
Oi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9k
ZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5v
c2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2Vh
cmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5q
aG9vcHMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZtb3JhbGVzLWZpbmRzLW5leHQt
Y29sbGVnZS1ob21lJmM1PTIwMjI3MTk2NzEmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNm
cj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+
CgoK