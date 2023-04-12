6 foot 9 NJIT sophomore Keeshawn Mason is looking for a new college home.COLLEGE CAREER2021-22 Season - 2.6 ppg, 1.1 rpg, 0.1 apg, 53%, 63% in 7 mpg and 24 games2022-23 Season - 2.8 ppg, 1 rpg, 0.2...