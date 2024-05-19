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Manyang finds next college home
Jay Gomes
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NJHoops
Publisher
6 foot 10 former Blair star Lual Manyang has found his next college home.The Redshirt freshman is moving from Valporaiso to East StroudsburgHe started his college career at HofstraCOLLEGE CAREER202...
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