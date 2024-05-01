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Lopez finds new college home
Jay Gomes
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NJHoops
Publisher
6 foot 2 former Egg Harbor star Carlos Lopez has found his new college homeLopez is moving from St. Francis PA to Hofstra after his frosh season.COLLEGE CAREER2023-24 Season - 9.4 ppg, 1.6 rpg, 1.7...
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