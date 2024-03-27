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Lewis looking for next college home
Jay Gomes
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NJHoops
Publisher
6 foot 5 former Watchung Hills star Elijah Lewis is looking for a new college home.Lewis has decided to move on from D-2 Adelphi.COLLEGE CAREER2022-23 Season - 14.7 ppg, 3.2 rpg, 1.6 apg, 49 treys,...
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