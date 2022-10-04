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Letrell Duncan R.I.P.

Letrell Duncan
Letrell Duncan
Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

It is with a heavy heart that we report on the untimely passing of East Orange sophomore Letrell Duncan.

Last season the 6 foot point guard helped East Orange to a 15-9 record and final NJHoops.com ranking of 55th in the state.

He averaged 7.5 ppg with a high of 13 in a win over Newark Lab.

He was ranked among NJ Hoops top 60 sophomores

Rising basketball star ID's as teen fatally shot - NJ.com

Letrelle Duncan - R.I.P.

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