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Leading NJ Hooper Scorers in D-1 2022-23 Week 6

Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

Each Wednesday during the season we will take a look at some NJ Hoopers who are ranked among the national statistical leaders.

We continue with the D-1 leaders in scoring

2ND

Jordan Walker
Jordan Walker

Jordan Walker

5 foot 11 Sr.

Patrick School

NJ Hoops #6 Class of 2017

Seton Hall

Tulane

Alabama Birmingham

24.6 ppg

3RD

Jordan Dingle
Jordan Dingle

Jordan Dingle

6 foot 3 Jr.

Blair

Penn

NJ Hoops #13 Class of 2019

24.1 ppg

9TH

Josh Cohen
Josh Cohen

Josh Cohen

6 foot 10 Jr.

CBA

NJ Hoops #17 Class of 2019

St. Francis PA

22.1 ppg

10TH

Aaron Estrada
Aaron Estrada

Aaron Estrada

6 foot 3 Sr.

St. Benedict's

NJ Hoops #16 Class of 2019

Hofstra

21.6 ppg


30TH

Dwight Murray
Dwight Murray

Dwight Murray

6 foot Sr.

Pebblebrook GA

Incarnate Word

Rider

19.6 ppg

NJ Hoops provides blanket coverage of NJ basketball all year long for the past 28 years and publishes the NJ Hoops Recruiting Report is read by over 200 college coaches

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