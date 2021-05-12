{{ timeAgo('2021-05-12 12:02:07 -0500') }}
basketball
Edit
Jett-Dobbs finds new home
Jay Gomes
•
NJHoops
Publisher
6 foot 2 junior Omarion Jett-Dobbs has found his new home.Jett-Dobbs is transferring to St. Benedict's from Morris Catholic for his senior season next year.This season he led Morris Catholic to a 1...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NzEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25qaG9vcHMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL2pldHQtZG9iYnMtZmluZHMtbmV3LWhvbWUiCiAgfSk7CiAgKGZ1
bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50
KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFt
ZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGlu
ZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlz
IGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9z
LnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmlu
c2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3Jp
cHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2gu
Y29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbmpob29w
cy5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmpldHQtZG9iYnMtZmluZHMtbmV3LWhv
bWUmYzU9MjAyMjcxOTY3MSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwv
bm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=