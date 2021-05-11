{{ timeAgo('2021-05-11 16:01:00 -0500') }}
basketball
Edit
Former NJ Hoopers at We R 1 East Coast Showdown
Jay Gomes
•
NJHoops
Publisher
Sunday morning we drove down to Mount Laurel for the We R 1 East Coast Showdown 2. We saw three games, two in 17 U and one in 16U.We didn't see any NJ teams but a few NJ Hoopers were running for ou...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NzEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25qaG9vcHMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL2Zvcm1lci1uai1ob29wZXJzLWF0LXdlLXItMS1lYXN0LWNvYXN0
LXNob3dkb3duIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0g
ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1l
bnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5j
ID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9u
IG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24K
ICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMi
OwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0p
KCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczov
L3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZj
Nz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5qaG9vcHMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZm
b3JtZXItbmotaG9vcGVycy1hdC13ZS1yLTEtZWFzdC1jb2FzdC1zaG93ZG93
biZjNT0yMDIyNzE5NjcxJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9u
b3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==