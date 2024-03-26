6 foot 4 Monmouth junior Jayden Doyle is looking for a new college homeCOLLEGE CAREER2021-22 Stats - DNP2022-23 Stats - 2 ppg, 1.1 rpg, 0.1 apg, 2 treys, 47%, 25%, 36% in 8 mpg2023-24 Stats - 0.6 p...