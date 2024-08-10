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David Coit career coverage through NJHoops.com
Jay Gomes
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NJHoops
Publisher
Former Princeton Day/Atlantic Cape CC star David Coit just announced his new transfer destination.Coit is heading rom Northern Illinois to Kansas.A look at the coverage of his career through NJHoop...
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