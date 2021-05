6 foot 8 FDU R/S sophomore Marc Dadika is looking fo a new college home.COLLEGE CAREER2019-20 Stats - 1.5 ppg, 0.9 rpg, 0.1 apg in 6 mpg, 43% fg%, 27% 3 pt fg%, 57% ft% 2020-21 Stats - 1.5 ppg, 0.6...