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Aiden Ramirez R.I.P.

Aiden Ramirez
Aiden Ramirez
Jay Gomes • NJHoops
Publisher
@njhoops

It is with a heavy heart that we report on the unfortunate and untimely passing of former Carteret star Aiden Ramirez. The 18 year old died of Ewing Sarcoma, a rare form of cancer.

He did not play the past two seasons while battling the dreaded disease.

As a sophomore in 2019-20 on the varsity he averaged 9.1 ppg scoring 25 in a win over Middlesex.

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